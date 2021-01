Ben is Back: Julia Roberts volle il figlio del regista nel film (e a cena da lei) (Di sabato 9 gennaio 2021) Julia Roberts volle Lucas Hedges come protagonista di Ben is Back dopo aver visto la sua performance in Manchester by the Sea. Fu Julia Roberts a combattere affinché Lucas Hedges, figlio del regista Peter Hedges, fosse scelto per interpretare la parte del protagonista di Ben is Back. L'attrice inoltre, prima dell'inizio delle riprese, decise di invitare a cena Lucas, insieme ad altri membri del cast, al fine di conoscerlo meglio. Durante la fase di pre-produzione di Ben is Back il regista si stava occupando del casting della pellicola e non aveva intenzione di scegliere suo figlio Lucas per il ruolo del protagonista: stava già prendendo in considerazione un'ampia rosa ... Leggi su movieplayer (Di sabato 9 gennaio 2021)Lucas Hedges come protagonista di Ben isdopo aver visto la sua performance in Manchester by the Sea. Fua combattere affinché Lucas Hedges,delPeter Hedges, fosse scelto per interpretare la parte del protagonista di Ben is. L'attrice inoltre, prima dell'inizio delle riprese, decise di invitare aLucas, insieme ad altri membri del cast, al fine di conoscerlo meglio. Durante la fase di pre-produzione di Ben isilsi stava occupando del casting della pellicola e non aveva intenzione di scegliere suoLucas per il ruolo del protagonista: stava già prendendo in considerazione un'ampia rosa ...

Ben is back, la storia vera dietro al film: il regista si è ispirato alla dipendenza dall'alcol della madre

Un film tratto parzialmente da una storia vera quello in onda stasera in tv, sabato 9 gennaio 2021 , su Rai Movie a partire dalle ore 21. Si ...

