Belluno, sciatore travolto da una valanga vicino a Cortina d'Ampezzo: rinvenuto il cadavere sotto 80 centimetri di neve (Di sabato 9 gennaio 2021) commenta Ansa Uno sciatore è morto a seguito di una valanga in Val Travenanzes, a poca distanza da Cortina d'Ampezzo (Belluno). Il cadavere dell'uomo è stato trovato poche ore dopo il tragico ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 9 gennaio 2021) commenta Ansa Unoè morto a seguito di unain Val Travenanzes, a poca distanza dad'). Ildell'uomo è stato trovato poche ore dopo il tragico ...

SkyTG24 : Belluno, recuperato il corpo dello sciatore travolto da una valanga - Yogaolic : RT @repubblica: Belluno, valanga travolge uno sciatore: ritrovato senza vita - tgvenetonews : Valanga in Val Travenanzes non lontano da #Cortina, travolto uno sciatore altoatesino di 50 anni, per l'uomo inutil… - pappagallo007 : RT @MediasetTgcom24: Belluno, sciatore travolto da una valanga vicino a Cortina d'Ampezzo: rinvenuto il cadavere sotto 80 centimetri di nev… - Nicolini3 : RT @MediasetTgcom24: Belluno, sciatore travolto da una valanga vicino a Cortina d'Ampezzo: rinvenuto il cadavere sotto 80 centimetri di nev… -