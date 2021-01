Belen Rodriguez e il cambio look: “con la frangia sei bellissima” (Foto) (Di sabato 9 gennaio 2021) La showgirl sul social ha pubblicato una Foto che la ritrae con la frangia e ha chiesto il parere dei follower per un cambio look bellissima, sensuale e dal carattere gioviale, ma anche con un caratterino forte quando occorre. Lei è Belen Rodriguez, che proprio dal suo profilo Instagram ha chiesto il parere ai fan su un possibile cambio look. Niente cambio del colore dei capelli, né un taglio ai suoi magnifici capelli: la showgirl argentina si è mostrata in una Foto che la ritrae con la frangetta. “Vorrei tanto farla, questa è finta – scrive Belen a commento della Foto – voi che ne pensate? Rimango così o colpo di testa?” Visualizza questo post su ... Leggi su 361magazine (Di sabato 9 gennaio 2021) La showgirl sul social ha pubblicato unache la ritrae con lae ha chiesto il parere dei follower per un, sensuale e dal carattere gioviale, ma anche con un caratterino forte quando occorre. Lei è, che proprio dal suo profilo Instagram ha chiesto il parere ai fan su un possibile. Nientedel colore dei capelli, né un taglio ai suoi magnifici capelli: la showgirl argentina si è mostrata in unache la ritrae con la frangetta. “Vorrei tanto farla, questa è finta – scrivea commento della– voi che ne pensate? Rimango così o colpo di testa?” Visualizza questo post su ...

