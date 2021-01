BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di domenica 10 gennaio 2021

Leggi su tvsoap

(Di sabato 9 gennaio 2021)di10: Thomas (Matthew Atkinson) si scontra con Brooke (Katherine Kelly Lang) e Hope (Annika Noelle), che cercano invece di convincerlo a firmare i documenti con cui rinuncerebbe alla potestà di Douglas (Henry Joseph Samiri). Zoe (Kiara Barnes) e Vinny (Joe LoCicero) parlano di come Thomas rischi di perdere suo figlio. Vinny confida di essere cresciuto come vicino di casa dei Forrester: Thomas non gli ha voltato le spalle quando suo padre è caduto in disgrazia. Colpito dalle ultime creazioni del primogenito, Ridge (Thorsten Kaye) prova a convincere una reticente Steffy (Jacqueline MacInnes Wood) a perdonare Thomas.: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)