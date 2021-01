"Basta perdere tempo sul Recovery fund". Italia viva non cede (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - "Basta perdere tempo, sul Recovery fund bisogna accelerare, presentare il piano almeno 24 ore prima del consiglio dei Ministri", che dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana per approvare la bozza definitiva da trasmettere al Parlamento. Italia viva non cede, e dopo il vertice di governo di venerdì sera ribadisce la sua linea. Se il testo completo, e "non una sintesi di 13 pagine", non arriverà con un congruo anticipo, avverte il ministro Bellanova in una intervista al Messaggero, "evitassero di convocarmi". Parole che descrivono la tensione all'interno dell'esecutivo. Renzi annuncia che entro domenica incontrerà i suoi parlamentari per fare il punto sulla situazione politica, e conferma che se la maggioranza "vuole i nostri voti deve ... Leggi su agi (Di sabato 9 gennaio 2021) AGI - ", sulbisogna accelerare, presentare il piano almeno 24 ore prima del consiglio dei Ministri", che dovrebbe tenersi a metà della prossima settimana per approvare la bozza definitiva da trasmettere al Parlamento.non, e dopo il vertice di governo di venerdì sera ribadisce la sua linea. Se il testo completo, e "non una sintesi di 13 pagine", non arriverà con un congruo anticipo, avverte il ministro Bellanova in una intervista al Messaggero, "evitassero di convocarmi". Parole che descrivono la tensione all'interno dell'esecutivo. Renzi annuncia che entro domenica incontrerà i suoi parlamentari per fare il punto sulla situazione politica, e conferma che se la maggioranza "vuole i nostri voti deve ...

jktymyutopia : Oggi devo studiare assolutamente, basta perdere tempo - Marius13112004 : @francang1950 @alian_maria Non so di chi si tratta, certo se rischi querele potevi lasciar perdere. Basta farglielo capire..... - MitoloFabrizio : RT @ABaccaglin: La Prostituta Redenta nel Vangelo è un simbolo. Finché facciamo ciò che non sentiamo per timore di perdere l'affetto, il so… - ErosMilano66 : @matteorenzi Ma basta! 6mesi buttati! Conte e sto governo sono palesemente inadeguato x cui serve un Governo di sco… - Zugorn1 : @dizgr4ce Guarda basta che vai a guardare i dati ISTAT. Lasciando perdere per un secondo lo stupro e la violenza ca… -