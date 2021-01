Bassetti | «Finitela di dare bastonate agli italiani | la situazione non sta esplodendo» E lo dimostra

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) “In questo momento non mi pare che lastia. Ovvero ci sono Regioni che sono in piena seconda ondata e la terza la vedremo. Ma ci sono altre Regioni che hanno ospedali non pieni e l’indice Rt intorno a 0.90 o 0.95 comunque sotto 1?. Parola dell’infettivologo Matteo: “Basta terrore. Non penalizziamo gli” Che invita a non generalizzare. A non terrorizzare. “Quindi fare di tutta l’erba un fascio e dire che tutta Italia deve anin lockdown è sbato. Siamo oltre 60milioni die la misura unica non va bene“. Parole chiare quelle del direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova. E componente dell’Unità di crisi Covid-19 della Liguria. Il lockdown uguale per ...