Basket, Teodosic trascina la Virtus Bologna: sbancata Trento nell'anticipo della 15a giornata di Serie A 2021 (Di sabato 9 gennaio 2021) Comincia bene il 2021 della Virtus Bologna, che sbanca Trento per 85-92 nell'anticipo della quindicesima giornata della Serie A di Basket. Le V Nere mettono così pressione a Sassari in ottica terzo posto, mentre per l'Aquila la qualificazione alla Final Eight di Coppa Italia è ormai lontanissima. A livello individuale, super prestazione per Milos Teodosic (14 punti e 11 assist), bene anche Marco Belinelli e Kyle Weems, rispettivamente autori di 15 e 17 punti. Nel primo quarto, dopo una buona partenza dei padroni di casa (8-2), la Virtus risponde con un parziale di 0-12 che le assicura la leadership del match fin dalle prime battute. I protagonisti principali sono Weems ...

