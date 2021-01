Basket | risultati | Virtus Bologna vince a Trento

(Di sabato 9 gennaio 2021) Lasi aggiudica l'anticipo dell'ultimo turno del girone di andata e si conferma imbattibile lontana da. La squadra di Djordievic ottiene la settima vittoria consecutiva in trasferta, ...

La Techfind San Salvatore non perde tempo e nella prima partita del 2021 supera le Acciaierie Valbruna Bolzano per 75-65, risultato che vale il quarto posto alle spalle di Brixia, Faenza e Umbertide.La nostra finestra sportiva, dedicata agli Altri Sport, qui su Automobili 10, si occupa oggi della pallacanestro, per la precisione del grande Basket Nba dove milita il nostro connazionale Danilo Gall ...