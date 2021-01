Basket | Olimpia Milano bloccata nella neve a Madrid Giocheà domani contro Cremona?

Leggi su oasport

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ladopo la gioia. Non è il titolo di un romanzo, ma ciò che sta accadendo all’dopo la vittoria di ieri in casa del Reala 16 anni dall’ultima volta. Il club meneghino, infatti, si è ritrovato coinvoltochiusura dell’aeroporto-Barajas a causa di un’importante nevicata scesa sulla capitale spagnola già da ieri. Attualmente la squadra di Ettore Messina è ancora, in attesa di novità che possano consentire il rientro in Italia, dove è attesa dalla Vanoliper l’indivalevole per l’ultima giornata del girone di andata di Serie A. Una partita, peraltro, importante anche per le ambizioni di Coppa Italia della squadra di Paolo Galbiati. Ad ora, la situazione ...