Babylon con Brad Pitt il nuovo attesissimo film

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021) E’ con il suoconche Damein Chazelle, regista di La La land, prova a stupire nuovamente il suo pubblico con un cast stellare. Protagonisti della nuova pellicola saranno due star hollywoodiane che già avevamo visto come partner sullo schermo in “Once upon a time in Hollywood”. Stiamo parlando dei grandiosie Margot Robbie. Di cosa parlerà ilcon? Ilambientato nell’epoca d’oro del cinema americano (anni 20 del primo Novecento) racconta del passaggio daimuti ai sonori. L’ Australiana Margot Robbie darà vita al personaggio di Clara Bow celebre attrice dai capelli rossi. ...