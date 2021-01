Auguri Joan Baez | 80 anni di musica e lotta per i diritti civili

(Di sabato 9 gennaio 2021)Chandoscompie 80oggi 9 gennaio. Solo duefa ha inciso il suo ultimo album e, dopo l'annuncio del ritiro dalla vita 'On the road', ha deciso di dedicarsi alla pittura, la sua ...

Sabbath_fed : Compie 80 anni #joanbaez un mito, una donna bellissima, la regina del folk, musica stupenda, testi incredibili, att… - CanonF1 : Nel frattempo, Joan Baez compie vent'anni per la quarta volta! Auguri, @joancbaez, eterna ragazza senza età. - silvestrigreg : Auguri di cuore a Joan Baez,che con le sue canzoni ha cementato il mio crescere e rafforzato le mie convinzioni pol… - serenel14278447 : Joan Baez compie 80 anni e festeggia da pittrice. Auguri. - ElenarussoTW : @BassasLopez Grazie Joan?? Auguri di Buon Anno, pieno di valori.???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Auguri Joan

TGCOM

E' stata la voce femminile più celebre degli anni '60. Dopo l'addio ai concerti è diventata pittrice. I suoi quadri oggi in mostra in California e ritraggono i volti dell'impegno civile contemporaneo: ...Compie oggi 80 anni la cantante, cantautrice e attivista statunitense; l’usignolo di Woodstock 1969, così come è stata soprannominata dopo la celebre esibizione al festival; la voce più celebre di Blo ...