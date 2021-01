Auguri Joan Baez | 80 anni di musica e lotta per i diritti civili

(Di sabato 9 gennaio 2021)Chandoscompie 80oggi 9 gennaio. Solo duefa ha inciso il suo ultimo album e, dopo l'annuncio del ritiro dalla vita 'On the road', ha deciso di dedicarsi alla pittura, la sua ...

Detta l' "usignolo di Woodstock", è stata pioniera della musica folk e in prima fila contro ingiustizie, soprusi e guerre. Ora si dedica alla pittura ...E' stata la voce femminile più celebre degli anni '60. Dopo l'addio ai concerti è diventata pittrice. I suoi quadri oggi in mostra in California e ritraggono i volti dell'impegno civile contemporaneo: ...