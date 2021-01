Attacco a Capitol Hill | arrestati Jake Angeli e l' uomo che aveva sottratto il leggio di Nancy Pelosi

(Di sabato 9 gennaio 2021) Adam Christian Johnson, l’sorridente ripreso mentre si portava via ildella speakerdopo essere entrato anegli scontri del 6 gennaio, e lo “sciamano” di QAnon,sono stati. Come riportato dal Corriere della Sera, per le forze dell’ordine è stato facile rintracciare Johnson dopo la pubblicazione della sua foto sui social e attualmente risiede nella prigione di Pinellas. Da quanto si apprende dal Guardian l’, risiedente a Parrish dove è sposato (lei è un medico) ed è padre di cinque figli, sarebbe stato catturato ieri. Mentre, il cui vero nome è Jacob AnthonyChansley, è stato arrestato e ...

Adam Christian Johnson, l’uomo sorridente ripreso mentre si portava via il leggio della speaker Nancy Pelosi dopo essere entrato a Capitol Hill negli scontri del 6 gennaio, e lo “sciamano” di QAnon, J ...In seguito all'attacco di Capitol Hill alcuni social network come Twitter, Facebook, Instagram e Snapchat hanno bloccato l'account di Donald Trump. Secondo quanto si apprende da Buzzfeed, in un comuni ...