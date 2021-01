Atletico Madrid-Athletic Bilbao | formazioni | quote | pronostici Partita rinviata per maltempo!

(Di sabato 9 gennaio 2021) Aggiornamento 09.01, ore 09:50: Tutta la Spagna, tranne la città autonoma di Melilla, continua ad essere in allerta per freddo intenso, vento, pioggia e neve. In particolare, tutti i servizi ferroviari con origine o destinazione, sono sospesi e l’aeroporto è stato chiuso. In questo contesto laè stata. E’ InfoBetting: Scommesse Sportive e

DiMarzio : Le offerte di Atletico Madrid e Marsiglia (rifiutate) e la richiesta del Napoli: #Milik, gli aggiornamenti sul futu… - underoverbets : RT @infobetting: Atletico Madrid-Athletic Bilbao: formazioni, quote, pronostici. Partita - by_the_pool : RT @infobetting: Atletico Madrid-Athletic Bilbao: formazioni, quote, pronostici. Partita - infobetting : Atletico Madrid-Athletic Bilbao: formazioni, quote, pronostici. Partita - sportface2016 : #Liga - Rinviato #AtletiAthletic -

Ultime Notizie dalla rete : Atletico Madrid

The LaLiga fixture between Atlético Madrid and Athletic Club has been postponed after heavy snowfall disrupted travel plans. The fixture was thrown into doubt on Friday night after Athletic were ...Il match tra Atletico Madrid e Athletic Bilbao, valevole per la diciottesima giornata di Liga 2020/2021, è stato rinviato a causa della forte bufera di neve che ha colpito anche la capitale spagnola, ...