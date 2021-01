Atletica, primo botto della stagione indoor: la 19enne Mahuchikh, a Kiev, salta 2.02 in alto (Di sabato 9 gennaio 2021) Il primo squillo della stagione indoor internazionale arriva da Kiev dove la 19enne ucraina Yaroslava Makuchikh, al debutto nel 2021, supera 2.02 in alto. La vicecampionessa del mondo in carica, un ... Leggi su gazzetta (Di sabato 9 gennaio 2021) Ilsquillointernazionale arriva dadove laucraina Yaroslava Makuchikh, al debutto nel 2021, supera 2.02 in. La vicecampionessa del mondo in carica, un ...

Kiev, primo botto della stagione indoor: Mahuchikh salta 2.02 in alto

