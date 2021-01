Atalanta travolgente, Benevento sconfitto 4-1 al Vigorito (Di sabato 9 gennaio 2021) Benevento (ITALPRESS) – L'Atalanta di Gasperini si impone al Ciro Vigorito per 4-1 contro il Benevento nella diciassettesima giornata di Serie A. A nulla serve il momentaneo pareggio di Sau, le reti di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel consegnano i tre punti agli ospiti. Nerazzurri che conquistano il quinto risultato utile consecutivo, mentre gli uomini di Inzaghi, dopo la vittoria nello scorso turno a Cagliari, subiscono una battuta d'arresto e rimangono a quota 21 punti. Avvio aggressivo dei bergamaschi che dominano per tutto il primo tempo e per poco non passano in vantaggio dopo appena due minuti dall'inizio della gara. Al 19? incredibile errore di Zapata, che a tu per tu con Montipò, cerca l'angolino di testa ma manda fuori di un soffio su assist di un ispiratissimo Ilicic. Lo sloveno, poco dopo, approfitta di un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021)(ITALPRESS) – L'di Gasperini si impone al Ciroper 4-1 contro ilnella diciassettesima giornata di Serie A. A nulla serve il momentaneo pareggio di Sau, le reti di Ilicic, Toloi, Zapata e Muriel consegnano i tre punti agli ospiti. Nerazzurri che conquistano il quinto risultato utile consecutivo, mentre gli uomini di Inzaghi, dopo la vittoria nello scorso turno a Cagliari, subiscono una battuta d'arresto e rimangono a quota 21 punti. Avvio aggressivo dei bergamaschi che dominano per tutto il primo tempo e per poco non passano in vantaggio dopo appena due minuti dall'inizio della gara. Al 19? incredibile errore di Zapata, che a tu per tu con Montipò, cerca l'angolino di testa ma manda fuori di un soffio su assist di un ispiratissimo Ilicic. Lo sloveno, poco dopo, approfitta di un ...

CorriereCitta : Atalanta travolgente, Benevento sconfitto 4-1 al Vigorito - Italpress : Atalanta travolgente, Benevento sconfitto al ‘Vigoritò per 4-1 - CORNERNEWS24 : #Calcio - Sampdoria stende Inter con gol degli ex, Roma vola a Crotone Lazio di misura sulla Fiorentina, Atalanta ritorna travolgente - ansacalciosport : Sampdoria stende Inter con gol degli ex, Roma vola a Crotone. Lazio di misura sulla Fiorentina, Atalanta ritorna tr… - infoitsport : SERIE A - L'Inter cade con la Samp! Roma travolgente a Crotone. Ok Atalanta e Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta travolgente Atalanta travolgente, Benevento sconfitto 4-1 al Vigorito Il Tempo Atalanta travolgente, Benevento sconfitto 4-1 al Vigorito

BENEVENTO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Gasperini si impone al Ciro Vigorito per 4-1 contro il Benevento nella diciassettesima giornata di Serie A. A nulla serve il momentaneo pareggio di Sau, le reti d ...

L’Atalanta ancora travolgente col Parma “silura” Liverani

Muriel spiana la strada a un'Atalanta dalla serie positiva allungata a 14 punti sugli ultimi 18 disponibili, Zapata e Gosens la sbarrano a un Parma al quarto ko di fila e già costretto a leccarsi le f ...

BENEVENTO (ITALPRESS) – L’Atalanta di Gasperini si impone al Ciro Vigorito per 4-1 contro il Benevento nella diciassettesima giornata di Serie A. A nulla serve il momentaneo pareggio di Sau, le reti d ...Muriel spiana la strada a un'Atalanta dalla serie positiva allungata a 14 punti sugli ultimi 18 disponibili, Zapata e Gosens la sbarrano a un Parma al quarto ko di fila e già costretto a leccarsi le f ...