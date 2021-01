Atalanta, Muriel: “Gasperini scaramantico: ogni volta che mi alzo dalla panchina per entrare facciamo gol” (Di sabato 9 gennaio 2021) Luis Muriel è stato il Player of the Month di dicembre per l'Atalanta. L'attaccante nerazzurro oggi ha realizzato il quarto gol della Dea al Benevento e a fine gara non ha nascosto la sua soddisfazione: "Avevo un piccolo fastidio, già da prima della gara col Bologna, ma lo sentivo più forte del normale. Il mister mi ha detto che potevo recuperare se non ci fosse stato bisogno di entrare. Secondo me lo usa più come scaramanzia, perché ogni volta che mi alzo dalla panchina per entrare facciamo gol. E' successo già tante altre volte, secondo me lo fa per scaramanzia. Scherzi a parte, gli ho detto che ero pronto per giocare, come sempre. Io voglio aiutare sempre la squadra. Sono entrato con la partita già più tranquilla e ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Luisè stato il Player of the Month di dicembre per l'. L'attaccante nerazzurro oggi ha realizzato il quarto gol della Dea al Benevento e a fine gara non ha nascosto la sua soddisfazione: "Avevo un piccolo fastidio, già da prima della gara col Bologna, ma lo sentivo più forte del normale. Il mister mi ha detto che potevo recuperare se non ci fosse stato bisogno di. Secondo me lo usa più come scaramanzia, perchéche mipergol. E' successo già tante altre volte, secondo me lo fa per scaramanzia. Scherzi a parte, gli ho detto che ero pronto per giocare, come sempre. Io voglio aiutare sempre la squadra. Sono entrato con la partita già più tranquilla e ...

