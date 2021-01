Atalanta, Gasperini torna sul Papu Gomez: “non si è adattato” (Di sabato 9 gennaio 2021) Atalanta da impazzire nella partita del campionato di Serie A contro il Benevento, terza vittoria consecutiva per la squadra nerazzurra che torna pienamente in corsa anche per la corsa scudetto. I momenti di tensione sono ormai alle spalle, ma soprattutto il periodo poco entusiasmante dal punto di vista tecnico, adesso la squadra è tornata a correre e gioca probabilmente il calcio più bello in Italia. L’Atalanta ha dovuto fare i conti con il caso Papu Gomez, dopo la lite con Gasperini l’argentino è stato utilizzato sempre di meno, fino all’esclusione. Adesso è sul mercato e dovrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta. Gasperini sul Papu Gomez (Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il tecnico ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 9 gennaio 2021)da impazzire nella partita del campionato di Serie A contro il Benevento, terza vittoria consecutiva per la squadra nerazzurra chepienamente in corsa anche per la corsa scudetto. I momenti di tensione sono ormai alle spalle, ma soprattutto il periodo poco entusiasmante dal punto di vista tecnico, adesso la squadra èta a correre e gioca probabilmente il calcio più bello in Italia. L’ha dovuto fare i conti con il caso, dopo la lite conl’argentino è stato utilizzato sempre di meno, fino all’esclusione. Adesso è sul mercato e dovrebbe cambiare maglia a stretto giro di posta.sul(Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images)Il tecnico ...

