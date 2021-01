Assessorato alla sanità della Regione Lombardia | dalla padella alla brace?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ho atteso l’ufficializzazionesostituzione indell’assessore Giulio Gallera che, come ho scritto più volte, si era messo all’angolo con le sue tante dichiarazioni e per essere stato a caposquadra che ha avuto numerose lacune nelle scelte che hanno portato, insiemevirulenza specifica, a perdere nella miaun terzo dei morti nazionali. In questi lunghi ed impegnativi giorni ho veramente contattato diverse persone che avrebbero potuto cambiare il sistema incaricando un medico senza partito che da decenni lotta per unalibera che protegge solo i cittadini. Non cercavo un appoggio politico ma di idee. A volte nessuna risposta, a volte risposte cortesi che si chiudevano lì. Un appoggio di voce non di ...