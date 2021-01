ASSALTO ALLA DEMOCRAZIA DOPO FACEBOOK ANCHE TWITTER SOSPENDE TRUMP | SIDNEY POWELL E IL GENERALE FLYNN

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) L’accountdel presidente degli Stati Uniti Donaldè stato “permanentemente sospeso”, ossia bandito. La società ha affermato che c’era il rischio di violenza a causa del modo in cui i suoi tweet vengono “interpretati” fuori piattaforma. “un’attenta revisione dei recenti Tweet dell’account @realDonalde del contesto che li circonda, in particolare il modo in cui vengono ricevuti e interpretati dentro e fuori, abbiamo sospeso definitivamente l’account a causa del rischio di ulteriore incitamentoviolenza”, la società lo ha annunciato in un post sul blog venerdì sera. After close review of recent Tweets from the @realDonaldaccount and the context around them we have permanently suspended the account due to the risk of ...