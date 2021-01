Ashli Babbitt, la manifestante pro-Trump uccisa durante l’assalto al Campidoglio, era un’ex elettrice di Obama (Di sabato 9 gennaio 2021) Ashli Babbitt, la manifestante pro-Trump uccisa da un poliziotto durante l’assalto al Campidoglio di Washington, era una ex elettrice del democratico Barack Obama. Lo ha scoperto Bellingcat, sito di giornalismo investigativo statunitense, andando a scandagliare a ritroso il profilo Twitter della donna. Veterana dell’Aeronautica, 35 anni, residente a San Diego, in California, Ashli Babbitt è rimasta uccisa mentre insieme ad altri attivisti pro-Trump, lo scorso 6 gennaio, tentava di fare irruzione nel Parlamento americano in protesta contro i risultati delle elezioni presidenziali Usa. La donna ha sfondato la vetrata della porta che conduce all’Aula ... Leggi su tpi (Di sabato 9 gennaio 2021), lapro-da un poliziottoaldi Washington, era una exdel democratico Barack. Lo ha scoperto Bellingcat, sito di giornalismo investigativo statunitense, andando a scandagliare a ritroso il profilo Twitter della donna. Veterana dell’Aeronautica, 35 anni, residente a San Diego, in California,è rimastamentre insieme ad altri attivisti pro-, lo scorso 6 gennaio, tentava di fare irruzione nel Parlamento americano in protesta contro i risultati delle elezioni presidenziali Usa. La donna ha sfondato la vetrata della porta che conduce all’Aula ...

SirDistruggere : Vogliono ora far passare la signora Ashli Babbitt come una martire, mi sembra giusto, è entrata, ha tentato di sfon… - MediasetTgcom24 : Ashli Babbitt, la donna morta nell'assalto al Campidoglio era una veterana dell'aeronautica - zanzy82 : RT @GuidoCrosetto: La vita di Ashli Babbitt, per alcuni, non vale lacrime perché stava dalla parte sbagliata. Anche lei è stata uccisa da… - Gnarrrgh : Interessante articolo sul profilo della supporter di Trump che è morta sparata a Capitol Hill, disegna e conferma c… - infinityseekers : RT @marioadinolfi: Il video dell’uccisione di Ashli Babbitt, 35enne trumpiana, è impressionante: la pistola mira con precisione e fa fuoco… -