Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021 Frtelli Caputo a 3,34 milioni e 14.6%, The Good Doctor 1,6 milioni e 6% (Di sabato 9 gennaio 2021) Ascolti Tv venerdì 8 gennaio Prima serata Fratelli Caputo 1×04 Finale 1a Tv 3.348 milioni e 14.6% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Miracoli dal cielo2.842 milioni e 11.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The Good Doctor 4×01 1a Tv 1.612 milioni e 6%The Resident 2×01-02-03 866 mila 4.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Freedom oltre il confine1.418 milioni e 6% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Quarto Grado 1.287 milioni e 6.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Propaganda Live1.244 ... Leggi su dituttounpop (Di sabato 9 gennaio 2021)TvPrima serata Fratelli1×04 Finale 1a Tv 3.348e 14.6% 15-64 Commerciale % mln 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln Miracoli dal cielo2.842e 11.7% 15-64 Commerciale % mila 15-34 Giovani % mila +55 Adulti % mln The4×01 1a Tv 1.612e 6%The Resident 2×01-02-03 866 mila 4.6% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani % +55 Adulti % Freedom oltre il confine1.418e 6% 15-64 Commerciale% 15-34 Giovani % +55 Adulti % Quarto Grado 1.287e 6.5% 15-64 Commerciale % 15-34 Giovani +55 Adulti Propaganda Live1.244 ...

bdu_tv : RT @fabiofabbretti: #FratelliCaputo chiude in crescita (14.6% di share). #TheGoodDoctor riparte dal 6%. Testa a testa tra #Freedom (6.7%),… - fabiofabbretti : #FratelliCaputo chiude in crescita (14.6% di share). #TheGoodDoctor riparte dal 6%. Testa a testa tra #Freedom (6.7… - CorriereCitta : Ascolti Tv venerdì 8 gennaio 2021: Miracoli dal cielo, Titolo V, Fratelli Caputo, dati Auduitel e share - _portamivia_ : @SaraRRSnow @Fanculo2020 Il mercoledì e il venerdì cos’ha star? Sta di fatto che io non credo prendano in consider… - Dadaduckappo : Non la Mediaset, che il venerdì preferisce mandare in onda la famosissima serie TV 'FRATELLI Caputo' (che fa un bot… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti venerdì Antonella Clerici, le ricette di "E' sempre mezzogiorno" in un libro | Intervista | Cook Corriere della Sera