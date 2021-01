Arrestato lo Sciamano di QAnon | Jake Angeli – Un altra persona divorata da QAnon

Leggi su bufale

(Di sabato 9 gennaio 2021) È statolodi, in una triste parabola. Abbiamo già visto la parabola di Ashli Babbit, morta credendo fino all’ultimo momento che isarebbero stati dalla sua parte, che “Dove va uno di noi vanno tutti” per finire, da morta ad essere umiliata, dileggiata e rinnegata da chi le ha preso la vita e le aspirazioni per sputare sul suo cadavere. Perchéfunziona così: come la più turpe delle sette, che ti consuma fino alla fine e ti risputa fuori quando non sei più utile. Ci conferma la stampa “Jacob Anthony Chansley, a.k.a., dell’Arizona, è accusato di essere entrato e rimasto consapevolmente in un edificio/terreno senza la legale autorità di poterlo fare, e di ingresso violento ...