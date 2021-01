Arrestato Jake Angeli, lo sciamano che ha guidato l’assedio al Congresso (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono ancora vivide le immagini dell’assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio ad opera di alcuni gruppi estremisti facinorosi. Tra i riottosi che hanno fatto irruzione in quella che è riconosciuta come la sede della democrazia statunitense, vi avevamo segnalato la figura di Jake Angeli, attore e membro del QAnon, movimento estremista che si è ferocemente opposto all’esito del risultato elettorale che vede Joe Biden vittorioso sull’avversario Donald Trump. Nelle ultime ore Jake Angeli, lo sciamano bardato con un copricapo cornuto a mo’ di bisonte che ha guidato l’assedio al Congresso, è stato Arrestato per irruzione illegale e violenta e per condotta disordinata. Insieme a lui sono stati arrestati anche Richard Barnett, l’uomo ... Leggi su trendit (Di sabato 9 gennaio 2021) Sono ancora vivide le immagini dell’assalto a Capitol Hill dello scorso 6 gennaio ad opera di alcuni gruppi estremisti facinorosi. Tra i riottosi che hanno fatto irruzione in quella che è riconosciuta come la sede della democrazia statunitense, vi avevamo segnalato la figura di, attore e membro del QAnon, movimento estremista che si è ferocemente opposto all’esito del risultato elettorale che vede Joe Biden vittorioso sull’avversario Donald Trump. Nelle ultime ore, lobardato con un copricapo cornuto a mo’ di bisonte che haal, è statoper irruzione illegale e violenta e per condotta disordinata. Insieme a lui sono stati arrestati anche Richard Barnett, l’uomo ...

