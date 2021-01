Architetti | addio a Carol Johnson | pioniera al femminile dell' architettura del paesaggio

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 9 gennaio 2021) New York, 9 gen. - (Adnkronos) - L'architetto statunitensealdel, teorica che ha lasciato influenze significative nella progettazione degli spazi verdi contribuendo a dare forma e rivitalizzare le città, è morta a Boothbay Harbour, nel Maine, all'età di 91 anni. L'annuncioa scomparsa, a funerali avvenuti, è stato pubblicato oggi dal "New York Times". Dal 1966 al 1973 è stata docente alla Harvard Universiy, dove si era laureata. Dopo aver aperto nel 1959 il suo studio didela Cambridge, nel Massachusetts, in un'epoca in cui le donne architetto paesaggiste erano praticamente inesistenti negli Stati Uniti e nel resto del mondo, ...