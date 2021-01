Apre lo sportello per rubare, ma nell'auto c'è una donna: le sue grida di paura mettono in fuga il ladro (Di sabato 9 gennaio 2021) NUMANA - Ha tentato di saccheggiare un'auto, ma non si è accorto che all'interno c'era la moglie del proprietario che era andato a prelevare del denaro al bancomat. Le grida disperate della donna ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 9 gennaio 2021) NUMANA - Ha tentato di saccheggiare un', ma non si è accorto che all'interno c'era la moglie del proprietario che era andato a prelevare del denaro al bancomat. Ledisperate della...

NUMANA - Ha tentato di saccheggiare un’auto, ma non si è accorto che all’interno c’era la moglie del proprietario che era andato a prelevare del denaro al bancomat. Le ...

Sportello anti violenza: tre incontri a gennaio organizzati con esperti

Lo sportello anti-violenza Iris di Comacchio organizza tre incontri formativi gratuiti online, aperti a volontari, cittadini, cittadine, operatori dei servizi e chiunque interessato. Gli incontri sara ...

