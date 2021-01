Antonio Zequila | vero playboy | Lo strano intreccio con la famiglia Trump

Leggi su kronic

(Di sabato 9 gennaio 2021)fu un. Il made in italy ha sempre affascinato lada cui nacque uno(Instagram)è un famoso attore e personaggio televisivo italiano. La sua carriera comincia come attore cinematografico e di fotoromanzi. Ha interpretato dei ruoli in tantissimi film tra la fine degli anni 80 e 90 fino al suo esordio televisivo. Viene lanciato dalla soap opera “Centovetrine” ed anche per “Il maresciallo Rocca”. A seguito delle vari apparizioni come attore venne chiamato anche in molti programmi televisivi tra cui Buona Domenica e Domenica in. Proprio in quest’ultimo programma è diventato un’icona ...