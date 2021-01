Antonella Elia e il ritorno in grande stile: Ecco la sua nuova amica (Di sabato 9 gennaio 2021) Antonella Elia è tornata a gamba tesa nel mondo dello spettacolo. Oggi ha fatto impazzire i fan con un presunto spoiler. Ecco di che si tratta Antonella Elia (Instagram)Antonella Elia è l’attuale opinionista del grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La donna è una nota showgirl del mondo dello spettacolo italiano ma anche attrice e conduttrice, dopo un lungo periodo lontano dai riflettori è tornata ad essere una delle protagoniste di diversi programmi televisivi. L’infanzia della showgirl è stata molto triste, ha perso la mamma quando aveva solamente un anno e mezzo, dopo pochi anni anche il papà a causa di un incidente stradale, diventando orfana. Così si trasferì dai nonni ma poco dopo morirono anche loro. Questi ... Leggi su kronic (Di sabato 9 gennaio 2021)è tornata a gamba tesa nel mondo dello spettacolo. Oggi ha fatto impazzire i fan con un presunto spoiler.di che si tratta(Instagram)è l’attuale opinionista delFratello Vip condotto da Alfonso Signorini. La donna è una nota showgirl del mondo dello spettacolo italiano ma anche attrice e conduttrice, dopo un lungo periodo lontano dai riflettori è tornata ad essere una delle protagoniste di diversi programmi televisivi. L’infanzia della showgirl è stata molto triste, ha perso la mamma quando aveva solamente un anno e mezzo, dopo pochi anni anche il papà a causa di un incidente stradale, diventando orfana. Così si trasferì dai nonni ma poco dopo morirono anche loro. Questi ...

marta2582105044 : @Prele83240378 Ricordiamoci che samantha ha aumentato i consensi dopo il macello con antonella elia...E questo è u… - infoitcultura : GFVip, lite fra Antonella Elia e Samantha De Grenet. Interviene Afef Jnifen: «Chi l'aiuta a fare bene i conti?» - Filippo02136337 : La colpa non è di Antonella Elia ma di signorini .se prendeva provvedimenti di espulsione di Samantha x le offese c… - ascgemelli : RT @oocgfvip5: Antonella Elia: “quanto mi stai sulle palle” #GFVIP - LSantillo_96 : La cosa più eccitante di questo momento furono gli 'yes yes yes yes' di un'Antonella Elia al settimo cielo #GFVip -