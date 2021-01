Anticipazioni Amici 20 lunedì 11 gennaio: punizioni, polemiche, scontri (Di sabato 9 gennaio 2021) Cosa non è andato ancora in onda dell'ultima registrazione: Esa, Sangiovanni ed Evandro protagonisti del daytime della prossima settimana L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 9 gennaio 2021) Cosa non è andato ancora in onda dell'ultima registrazione: Esa, Sangiovanni ed Evandro protagonisti del daytime della prossima settimana L'articolo proviene da Gossip e Tv.

iLoVeIrama : RT @ilariaaila: anticipazioni: me lo immagino così.? samuele vincitore di amici 20. #Amici20 - barbara15993604 : RT @ilariaaila: anticipazioni: me lo immagino così.? samuele vincitore di amici 20. #Amici20 - katiadiluna16 : Arianna dispiaciuta per l'uscita di kika. Che ne pensate? #amici20 #anticipazioni #amici2020… - smellycatwa : RT @ilariaaila: anticipazioni: me lo immagino così.? samuele vincitore di amici 20. #Amici20 - gretagobbetti : RT @ilariaaila: anticipazioni: me lo immagino così.? samuele vincitore di amici 20. #Amici20 -