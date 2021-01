Anno nuovo e buoni propositi per essere felici (Di sabato 9 gennaio 2021) Aspettative altissime e tanta speranza: questo 2021 inizia carico di responsabilità e con un grande desiderio di felicità su cui vertono anche i canonici buoni propositi per l’anno nuovo. Propositi che, stando ai dati di molte ricerche, normalmente non arrivano al mese di giugno. Leggi su vanityfair (Di sabato 9 gennaio 2021) Aspettative altissime e tanta speranza: questo 2021 inizia carico di responsabilità e con un grande desiderio di felicità su cui vertono anche i canonici buoni propositi per l’anno nuovo. Propositi che, stando ai dati di molte ricerche, normalmente non arrivano al mese di giugno.

LiveNationIT : L'arrivo del nuovo anno ha portato con sé anche nuova musica di @mengonimarco! #VenereEMarte, il nuovo brano di Ta… - team_world : Anche Zayn ci ha fatto un bellissimo regalo di inizio anno: #Vibez?? Siamo soltanto al secondo ascolto, e ne siamo… - juventusfc : Voliamo nel nuovo anno come @Cristiano ???? #FridayFeeling - identity_iva : @itaitaita6666 Felice anno nuovo - Dalla_SerieA : Next Generation Sampdoria tra new entry e rinnovi - -

Ultime Notizie dalla rete : Anno nuovo Anno nuovo, musica di sempre: torna in onda Radio Action, ecco il palinsesto del 2021 PalermoToday Toro: stasera a San Siro sperando in un colpaccio

Un Torino forte di un palpabile cambio di ritmo – sei punti nelle ultime quattro giornate – si presenta al cospetto di un Milan reduce dalla netta sconfitta casalinga con la Juventus. In questa stagio ...

Viaggio in Bolivia, la terra dell’oro bianco

Viaggio in Bolivia, tra città coloniali, deserti, lagune iridescenti abitate da fenicotteri rosa. E immense distese abbacinanti, dove si raccoglie il sale ...

Un Torino forte di un palpabile cambio di ritmo – sei punti nelle ultime quattro giornate – si presenta al cospetto di un Milan reduce dalla netta sconfitta casalinga con la Juventus. In questa stagio ...Viaggio in Bolivia, tra città coloniali, deserti, lagune iridescenti abitate da fenicotteri rosa. E immense distese abbacinanti, dove si raccoglie il sale ...