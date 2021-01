Anatema del Papa sui no-vax: «Negazionismo suicida. Il vaccino va fatto, io mi sono prenotato» (Di sabato 9 gennaio 2021) La campagna vaccinale conquista un “testimonial” d’eccezione: il Papa. “Si deve fare, io mi sono prenotato”, ha detto il Pontefice, parlando della necessità di sottoporsi al vaccino come di “un’opzione etica”. “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il vaccino, perché ti giochi tu la salute, la vita, ma ti giochi anche quella degli altri”, ha spiegato Bergoglio, stigmatizzando il “Negazionismo suicida”. Il Papa in lista per il vaccino Dunque, Francesco è già in lista per le vaccinazioni che partiranno in Vaticano la prossima settimana. Bergoglio ne ha parlato nel corso di un’intervista esclusiva al Tg5, che andrà in onda in uno speciale domani sera alle 20.40. In quel contesto il Papa ha rivelato di non ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 9 gennaio 2021) La campagna vaccinale conquista un “testimonial” d’eccezione: il. “Si deve fare, io mi”, ha detto il Pontefice, parlando della necessità di sottoporsi alcome di “un’opzione etica”. “Io credo che eticamente tutti debbano prendere il, perché ti giochi tu la salute, la vita, ma ti giochi anche quella degli altri”, ha spiegato Bergoglio, stigmatizzando il “”. Ilin lista per ilDunque, Francesco è già in lista per le vaccinazioni che partiranno in Vaticano la prossima settimana. Bergoglio ne ha parlato nel corso di un’intervista esclusiva al Tg5, che andrà in onda in uno speciale domani sera alle 20.40. In quel contesto ilha rivelato di non ...

