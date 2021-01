ANALISI PSICHIATRICA DEL TROLL DA TASTIERA E DELLA SUA PSICOSI ANTI COMPLOTTISTA

Leggi su databaseitalia

(Di sabato 9 gennaio 2021) Ilè colui che con arroganza, superbia ed ignoranza, sente la necessità di andare a screditare tutti coloro che non la pensano come lui, in un folle tentativo di riaffermare la sua identità e le sue credenze limitate e limit.Agisce molto spesso in branco, chiedendo supporto ad altri suoi compari che soffronostessa patologia ricevendo così delle conferme per colmare quei profondi vuoti che derivano dalla sua profonda insicurezza come essere umano “disperso in mare”, senza uno scopo reale di vita e senza obiettivi.La sua totale inconsapevolezzarealtà è come una protezione per non voler vedere o accettare ciò che invece è palese per colui che ha, non solo un po’ di buon senso, ma anche una chiara visione interiore di se stesso e del mondo esterno.Questa protezione lo fa sentire in una parvenza di ...