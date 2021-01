Anais Gallagher | le foto in lingerie e quell’accento così diverso da papà Noel

Leggi su periodicoitaliano

(Di sabato 9 gennaio 2021) Si chiama, ha 20 anni ed è diventata già molto nota non solo per essere la figlia dell’ex cantante degli Oasis,, ma anche per un serviziografico inche ha fatto impazzire il web. Da quel momento in poi la popolarità diè cresciuta enormemente. Sono molti i fan che apprezzano la bellezza della figlia di, anche se la sua voce lascia sempre un pò stupiti i suoi ammiratori. Tutti si aspettano che anche la 20enne abbia l’accento di Manchester, come, maè cresciuta nel sud dell’Inghilterra e chiaramente parla in maniera diversa. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Anai?s ...