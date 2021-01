Amici 2021, il meglio e il peggio dopo le Feste (Di sabato 9 gennaio 2021) Amici 2021 ritorna dopo le Feste con avvincenti novità: sfidanti da scegliere, disappunti e piccole questioni di cuore. La settimana è stata ricca di sorprese e colpi di scena: tra un passo di danza e una canzone, sono nati (e interrotti) i primi amori all’interno della scuola di Maria De Filippi. Amici 2021, la lettera di Zerbi ad Arisa Maria comunica ai ragazzi in casetta che Rudy ha scritto una lettera alla sua collega Arisa: il prof ha provinato una cantautrice che, secondo lui, merita di entrare nella scuola al posto di Kika, Raffaele o Arianna. Zerbi chiede ad Arisa di scegliere chi tra i suoi tre allievi dovrà sostenere la sfida di sabato con la probabile new entry. Gli studenti ipotizzano quale potrà essere la scelta dell’insegnante e ritengono che Arianna sia quella più ... Leggi su dilei (Di sabato 9 gennaio 2021)ritornalecon avvincenti novità: sfidanti da scegliere, disappunti e piccole questioni di cuore. La settimana è stata ricca di sorprese e colpi di scena: tra un passo di danza e una canzone, sono nati (e interrotti) i primi amori all’interno della scuola di Maria De Filippi., la lettera di Zerbi ad Arisa Maria comunica ai ragazzi in casetta che Rudy ha scritto una lettera alla sua collega Arisa: il prof ha provinato una cantautrice che, secondo lui, merita di entrare nella scuola al posto di Kika, Raffaele o Arianna. Zerbi chiede ad Arisa di scegliere chi tra i suoi tre allievi dovrà sostenere la sfida di sabato con la probabile new entry. Gli studenti ipotizzano quale potrà essere la scelta dell’insegnante e ritengono che Arianna sia quella più ...

