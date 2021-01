AMICI 2021 | ED 20 Anticipazioni e diretta 9 gennaio | esami per Sangiovanni e

(Di sabato 9 gennaio 2021), ed.20:ed eliminati 9. Riccardo e Kika in sfida. Fabrizio Moro ospite speciale.

LCuccarini : Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021?? Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortun… - espressonline : Il fallimento della sanità di Lombardia e Veneto tra nomine agli amici e incapacità politiche - Open_gol : Lo shopping «selvaggio» di dicembre, le feste proibite di Capodanno, i pranzi e le cene da amici e parenti. I medic… - zazoomblog : Amici 20 scatta il bacio tra i due allievi: il rapporto poi si congela - #Amici #scatta #bacio #allievi: - smo0024 : La classe di Amici 2021 -

Ultime Notizie dalla rete : AMICI 2021

Weekend arancioni, divieto di spostamento tra regioni, bar e ristoranti aperti solo in zona gialla: le iptoesi sul dpcm in vigore dal 16 gennaio.Amici 2021, ed.20: diretta, anticipazioni ed eliminati 9 gennaio. Riccardo e Kika in sfida. Fabrizio Moro ospite speciale.