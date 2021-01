Amici 2021, anticipazioni puntata del 9 gennaio: sfide ed eliminazioni (Di sabato 9 gennaio 2021) Amici 2021 ritorna con il suo consueto appuntamento. Tra sfide ed eliminazioni, la tensione sarà alta. Scopriamo cosa succederà. Amici di Maria De Filippi ritorna sul piccolo schermo dopo la pausa natalizia. Come sempre, andrà in onda dalle ore 14:05 circa su Canale 5. La puntata sarà arricchita dalla presenza di un ospite davvero speciale: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di sabato 9 gennaio 2021)ritorna con il suo consueto appuntamento. Traed, la tensione sarà alta. Scopriamo cosa succederà.di Maria De Filippi ritorna sul piccolo schermo dopo la pausa natalizia. Come sempre, andrà in onda dalle ore 14:05 circa su Canale 5. Lasarà arricchita dalla presenza di un ospite davvero speciale: L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

LCuccarini : Ecco la mia postazione per la prima puntata di Amici del 2021?? Il covid è arrivato anche a casa nostra. Per fortun… - espressonline : Il fallimento della sanità di Lombardia e Veneto tra nomine agli amici e incapacità politiche - repubblica : Lorella Cuccarini positiva al Covid: domani ad 'Amici' in collegamento da casa - GianpaoloToson : RT @Storace: #Bechis: quello strano #virus nel #Lazio - ChiodiDonatella : RT @Storace: #Bechis: quello strano #virus nel #Lazio -