America' s Cup | intervista a Bertelli | ' Con venti leggeri siamo competitivi'

(Di sabato 9 gennaio 2021) ...PASSA A G+ E LEGGI L'ARTICOLO Sei già abbonato? Accedi *puoi disdire quando vuoi Non perderti gli articoli Premium! Entra in G+ e potrai avere accesso illimitato agli approfondimenti de La Gazzetta ...

Gazzetta_it : #Spithill (Luna Rossa): 'Così cerco il tris in @Americascup' @SW_SportWeek - ceskiello : Stamattina mi sono fissato con l'America's Cup. - zazoomblog : America’s Cup in tv su RAI e Sky: la guida completa. Orari programma calendario - #America’s #guida #completa.… - LaSerebella : RT @FormulaPassion: #CoppaAmerica | #PradaCup, calendario e accoppiamenti - sportli26181512 : Su Sportweek, il numero uno di Prada ci racconta la nuova sfida di Luna Rossa: Su Sportweek, il numero uno di Prada… -

Ultime Notizie dalla rete : America Cup

Il velista ponentino, alla seconda partecipazione, racconta la sua esperienza con uno dei team più prestigiosi al mondo ...A meno di una settimana dall'inizio della Prada Cup, cresce l'attesa per vedere gli AC75 a confronto in regate già determinanti per coltivare il sogno di vincere la 36ma edizione della Coppa America d ...