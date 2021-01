Alternanza scuola-lavoro | più che togliere la Asl bisognerebbe controllare gli istituti Lettera

moschin0bitches : boh ragazzi in due mesi devo fare 40h di alternanza scuola lavoro, 2h di mercoledì sabato e domenica?? - skygirlmechanic : @1tsmich alternanza scuola lavoro ha un posto speciale nel mio cuore?? - 1tsmich : l’anno prossimo dovrò iniziare alternanza scuola lavoro, io faccio lo scienze umane, se mi mandano in un asilo urlo. - queencanetti211 : RT @ginniko_72: e cmq quel pagliaccio di biccœöøus è proprio quello che ha eliminato l’art 18 dello Statuto dei lavoratori, e inventato l’a… - Caserta24ore : Sparanise. Le ragazze del Turismo in Alternanza Scuola Lavoro alla Reggia di Caserta. Firmata la convenzione. -

L'Aquila. La Cisl Scuola Abruzzo Molise chiede il rinvio del ritorno in presenza nelle scuole superiori, in modo da "assicurare una effettiva riapertura in sicurezza e non con formule (50%, 75%, giorn ...La Cisl Scuola Abruzzo Molise chiede il rinvio del ritorno in presenza nelle scuole superiori, in modo da "assicurare una effettiva riapertura in sicurezza e non con formule (50%, 75%, giorni alterni, ...