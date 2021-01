Alla guida ubriaco, travolse e uccise 2 giovani di Cusano Milanino sull’Harley: condannato a 6 anni (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Tribunale di Monza ha condannato a 6 anni di reclusione Andrea B. il 45 enne di Cinisello Balsamo che il 28 giugno 2019 Alla guida di un Suv in stato d’ebbrezza, travolse e uccise due ragazzi di 26 anni di Cusano Milanino. La condanna è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari del td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 9 gennaio 2021) Il Tribunale di Monza haa 6di reclusione Andrea B. il 45 enne di Cinisello Balsamo che il 28 giugno 2019di un Suv in stato d’ebbrezza,due ragazzi di 26di. La condanna è stata pronunciata dal giudice per le udienze preliminari del td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

ShooterHatesYou : Che vergogna, persino scaricare la patata bollente a Pence, che gli è stato fedele nonostante tutto. Ecco cosa suc… - teatrolafenice : ?? Stasera #viaggionellagrandebellezza è a Venezia; Cesare Bocci la guida d'eccezione che vi accompagnerà anche qui… - pisto_gol : Visti gli highlights, trovo incomprensibile che dall’arb.Chiffi non sia stato concesso alla Roma il rigore per l’ev… - vittorioperri : @CucchiRiccardo Siamo alla frutta, ma dove abbiamo sbagliato per arrivare a tutto questo? Mi sembra tutto surreale!… - andreamerloK : RT @LucioMalan: Ali Khamenei, “guida suprema” dell’Iran accusa Obama di aver tentato di portare l’Iran alla guerra civile. Non vedo la scri… -

Ultime Notizie dalla rete : Alla guida Gravina si ricandida alla guida della Figc: "Il mio 4-3-3 per il rilancio del calcio" Adnkronos Apple in trattativa con Hyundai per fare l'auto elettrica

Al centro della strategia di Apple c'è la progettazione di una nuova batteria, in grado di abbattere i costi e aumentare l'autonomia ...

Il 2020 è stato un anno da record per Tesla ed Elon Musk

Il 2020 è stato un anno decisamente fortunato per Elon Musk. Non solo ieri, giovedì 7 gennaio, il capo di Tesla ha conquisto il gradino più alto della classifica degli uomini più ricchi al mondo, supe ...

Al centro della strategia di Apple c'è la progettazione di una nuova batteria, in grado di abbattere i costi e aumentare l'autonomia ...Il 2020 è stato un anno decisamente fortunato per Elon Musk. Non solo ieri, giovedì 7 gennaio, il capo di Tesla ha conquisto il gradino più alto della classifica degli uomini più ricchi al mondo, supe ...