Agricoltura, al via il bando Mipaaf: 4,3 milioni di euro per la ricerca sul biologico (Di sabato 9 gennaio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio, sono scattati i 45 giorni di tempo per le Università e gli enti pubblici per prendere parte al bando dedicato ai progetti di ricerca per l'Agricoltura biologica. Lo ... Leggi su gonews (Di sabato 9 gennaio 2021) Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio, sono scattati i 45 giorni di tempo per le Università e gli enti pubblici per prendere parte aldedicato ai progetti diper l'biologica. Lo ...

EvasoreHonesto : RT @ivanscalfarotto: Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la ra… - vanabeau : RT @ivanscalfarotto: Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la ra… - ottovanz : RT @ivanscalfarotto: Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la ra… - Moixus1970 : RT @ivanscalfarotto: Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la ra… - LevyGalanti : RT @ivanscalfarotto: Non c’è solo il #MES. Un’altra questione solo ideologica che frena il governo dal fare ciò che serve al Paese è la ra… -