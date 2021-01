Agenda da tavolo | ovvero l’imparare dilettevole e casual

Leggi su ilmanifesto

(Di domenica 10 gennaio 2021) Raramente gli storici dell’arte italiani hanno il dono della leggerezza e quando insistono su questioni essenzialmente accademiche diventano pedanti codificatori di un linguaggio pomposo, spesso incomprensibile. Una delle poche eccezioni a questo sapere affettato e non sempre ben digerito è quello offerto da Andrea De Marchi così come si è manifestato in una pubblicazione molto particolare, un’da, simile fisicamente a quelle una volta approntate dagli istituti bancari. In questo caso è illustrata da fotografie, giorno dopo giorno, eseguite … Continua L'articolo proviene da il manifesto.