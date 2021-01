Adelboden, lo sciatore Tommy Ford cade di testa e si schianta contro le pareti laterali (Di sabato 9 gennaio 2021) A poche porte dall’arrivo lo sciatore statunitense Tommy Ford è caduto nel corso della prima manche del gigante svizzero di Adelboden, valido per la Coppa del Mondo di sci. Nella caduta ha investito anche due addetti ai lavori che erano a bordo pista. Ford ha perso conoscenza ed è stato portato in elicottero all’ospedale. La gara è stata interrotta per circa mezz’ora, mentre dall’ospedale di Berna ha fatto sapere che Ford ha ripreso conoscenza e ha riaperto gli occhi. Lo sciatore americano è caduto sul muro finale della pista svizzera a pochi metri dal traguardo provando ad infilarsi in una porta che gli ha fatto perdere l’equilibrio catapultandolo a terra, dove ha sbattuto violentemente la testa. La caduta ri-apre il dibattito sulla pericolosità della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 gennaio 2021) A poche porte dall’arrivo lostatunitenseè caduto nel corso della prima manche del gigante svizzero di, valido per la Coppa del Mondo di sci. Nella caduta ha investito anche due addetti ai lavori che erano a bordo pista.ha perso conoscenza ed è stato portato in elicottero all’ospedale. La gara è stata interrotta per circa mezz’ora, mentre dall’ospedale di Berna ha fatto sapere cheha ripreso conoscenza e ha riaperto gli occhi. Loamericano è caduto sul muro finale della pista svizzera a pochi metri dal traguardo provando ad infilarsi in una porta che gli ha fatto perdere l’equilibrio catapultandolo a terra, dove ha sbattuto violentemente la. La caduta ri-apre il dibattito sulla pericolosità della ...

