Accoltellato Joseph Capriati | il dj è grave | arrestato il padre

Leggi su inews24

(Di sabato 9 gennaio 2021) Il noto dj e produttore discograficoè ricoverato in ospedale in gravi condizioni dopo essere statodal, quest’ultimoHa dell’incredibile la notizia giunta da più parti, riguardante l’accoltellamento del famoso dj. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Inews.it.