A cosa sono dovuti i ritardi nelle vaccinazioni in Europa (Di sabato 9 gennaio 2021) Italia costretta a stare al passo della Germania, anche per quanto riguarda la vaccinazione? Nell'ultima settimana, non sembra, dato che ha fatto fatto quasi il doppio dei vaccini dei tedeschi, e momento è al 2° posto nell'Ue per numero di vaccini somministrati ogni 100 persone, nonché nella top-10 mondiale tra i paesi con più di 10 milioni di abitanti. Basta col vittimismo immotivato. Ma il guaio è che la Ue nel complesso è parecchio distante sia dai numeri degli Stati Uniti che del Regno Uniti, e anni luce da quelli di Israele: i Paesi Bassi hanno iniziato solo da pochi giorni le vaccinazioni, ad esempio, e la Francia ha vaccinato appena qualche migliaio di persone. Considerato che l'Europa è al momento il peggiore focolaio al mondo di coronavirus insieme agli Stati Uniti, è evidente che questi numeri sono preoccupanti:

Budget troppo limitato, equilibrismi e mancanza di trasparenza hanno appesantito la risposta dell'Ue. Ma sono ancora tanti i punti da chiarire.

