A Cesare quel che è di Cesare. Il Governo proroga sino al 30 giugno il blocco delle esecuzioni immobiliari

Nel decreto milleproroghe, all'art. 13, comma 14, il Governo ha esteso la proroga, introdotta a marzo 2020, sino al 30 giugno 2021, del blocco delle esecuzioni immobiliari per le famiglie che vivono nella propria abitazione. La pandemia, purtroppo, è un dato di fatto anche per loro, come del resto per tutti gli italiani cui si sta cercando di venire incontro in questa fase così drammatica. In modo contorto e del tutto inatteso, visto che era logico introdurla nel decreto ristori che l'aveva prorogata sino al 31 dicembre, il Governo ha compiuto un atto riparatore nei confronti delle migliaia di famiglie esecutate ormai condannate a perdere la propria casa. Se non altro avranno respiro ...

Nel decreto milleproroghe, all’art. 13, comma 14, il Governo ha esteso la proroga, introdotta a marzo 2020, sino al 30 giugno 2021, del blocco delle esecuzioni immobiliari per le famiglie che vivono n ...

