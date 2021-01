12 Ore del Golfo: Rossi e Marini quinti dopo 6 ore (Di sabato 9 gennaio 2021) Si conclude con un quinto posto assoluto - quarto di categoria GT3 PA - la prima parte della 12 Ore del Golfo per l'equipaggio formato da Valentino Rossi, Luca Marini e Uccio Salucci. La Ferrari 488 ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) Si conclude con un quinto posto assoluto - quarto di categoria GT3 PA - la prima parte della 12 Ore delper l'equipaggio formato da Valentino, Lucae Uccio Salucci. La Ferrari 488 ...

TeresaBellanova : .@ItaliaViva non ha mai bloccato il piano per il Recovery, nè mai lo farà. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo… - lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - LuigiGallo15 : Sono vicino al Sindaco Gianluca del Mastro per le vigliacche minacce ricevute in queste ore. I proiettili non ferme… - Cataldo44521519 : @MastriTina @VIOLA_MARTELLA @Daniela54092686 @ConteZero76 @ Vi interessa così tanto sto ponte, con una punta di mal… - jhullypeereira : Casa mia evidentemente infestata dai fantasmi da due giorni: - la cler del garage da 48 ore continua ad aprirsi da… -