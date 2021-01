12 Ore del Golfo | Rossi e Marini chiudono al 4Â° posto assoluto

12 Ore del Golfo: Rossi e Marini chiudono al 4° posto assoluto (Di sabato 9 gennaio 2021) È la Mclaren del team 2 Seas Motorsport a vincere la 12 Ore del Golfo , gara di durata che si è svolta sabato 9 gennaio sul circuito di Sakhir. Dopo aver dominato anche la prima parte di gara , la ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 9 gennaio 2021) È la Mclaren del team 2 Seas Motorsport a vincere la 12 Ore del, gara di durata che si è svolta sabato 9 gennaio sul circuito di Sakhir. Dopo aver dominato anche la prima parte di gara , la ...

TeresaBellanova : .@ItaliaViva non ha mai bloccato il piano per il Recovery, nè mai lo farà. Finché ci sarà lo spazio per migliorarlo… - lorepregliasco : Un Trump quasi irriconoscibile legge un messaggio conciliante in cui per la prima volta ammette che è finita e che… - LuigiGallo15 : Sono vicino al Sindaco Gianluca del Mastro per le vigliacche minacce ricevute in queste ore. I proiettili non ferme… - fabioalisei : @raistolo @g_bonfiglio @Pinperepette @gurutechit Dammi del tu. E' tre ore che stiamo qua. Articoli 656 658 661. - LuigiCalligari : Al termine della 12 ore del golfo l'equipaggio della Ferrari #46 composto da Valentino Rossi, Luca Marini e Alessio… -