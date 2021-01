12 Ore del Golfo 2021, Valentino Rossi chiude al 3° posto nella classe Pro-Am insieme a Luca Marini e ad Alessio Salucci (Di sabato 9 gennaio 2021) Si conclude con un buon terzo posto di classe l’avventura di Valentino Rossi nella 12 Ore del Golfo 2021, prima prova endurance automobilistica della stagione. Il “Dottore”, insieme al fratello Luca Marini e all’amico Alessio “Uccio” Salucci, ha disputato una gara all’attacco sfruttando al meglio le disavventure altrui e tagliando il traguardo in quarta posizione overall al Bahrain International Circuit di Sakhir. La Ferrari 488 GT3 #46, dopo l’ottava piazza assoluta delle qualifiche (quinta Pro-Am), è risalita fino alla quinta posizione di metà evento per poi agguantare il quarto posto conclusivo in seguito alla penalizzazione della Bentley Continental GT3 #31. ... Leggi su oasport (Di sabato 9 gennaio 2021) Si conclude con un buon terzodil’avventura di12 Ore del, prima prova endurance automobilistica della stagione. Il “Dottore”,al fratelloe all’amico“Uccio”, ha disputato una gara all’attacco sfruttando al meglio le disavventure altrui e tagliando il traguardo in quarta posizione overall al Bahrain International Circuit di Sakhir. La Ferrari 488 GT3 #46, dopo l’ottava piazza assoluta delle qualifiche (quinta Pro-Am), è risalita fino alla quinta posizione di metà evento per poi agguantare il quartoconclusivo in seguito alla penalizzazione della Bentley Continental GT3 #31. ...

