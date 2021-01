Zone d’Italia, nuovo Dpcm in arrivo: come si costruirà la mappa colorata (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi è atteso il nuovo monitoraggio dell’Iss, fondamentale per determinare la mappa delle Zone colorate in cui si dividerà l’Italia a partire dall’11/01. Probabilmente, la Penisola sarà quasi tutta una zona arancione, con qualche area rossa e alcune gialle. Al momento, infatti, sono a rischio di entrare nella zona rossa Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. Questo, anche perchè, vista la situazione, è stata abbassata la soglia dell’indice Rt che definisce le tre Zone colorate. “La curva epidemiologica sta risalendo, è fondamentale mantenere alto il livello del rigore. Le terapie intensive hanno smesso di scendere”, ha sottolineato infatti il ministro Roberto Speranza. >> Leggi anche: Trump, chiuso l’account Facebook: ancora 13 giorni “ad alta tensione” per gli ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 8 gennaio 2021) Oggi è atteso ilmonitoraggio dell’Iss, fondamentale per determinare ladellecolorate in cui si dividerà l’Italia a partire dall’11/01. Probabilmente, la Penisola sarà quasi tutta una zona arancione, con qualche area rossa e alcune gialle. Al momento, infatti, sono a rischio di entrare nella zona rossa Lombardia, Veneto, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Puglia, Calabria e Basilicata. Questo, anche perchè, vista la situazione, è stata abbassata la soglia dell’indice Rt che definisce le trecolorate. “La curva epidemiologica sta risalendo, è fondamentale mantenere alto il livello del rigore. Le terapie intensive hanno smesso di scendere”, ha sottolineato infatti il ministro Roberto Speranza. >> Leggi anche: Trump, chiuso l’account Facebook: ancora 13 giorni “ad alta tensione” per gli ...

