Zona rossa, arancione e gialla, spostamenti tra regioni vietati: verso la proroga al 31 gennaio (Di venerdì 8 gennaio 2021) In base all?ultimo decreto varato dal governo, fino al 15 gennaio saranno vietati gli spostamenti tra regioni anche durante i giorni feriali della settimana. Questa misura verrà... Leggi su ilmattino (Di venerdì 8 gennaio 2021) In base all?ultimo decreto varato dal governo, fino al 15sarannoglitraanche durante i giorni feriali della settimana. Questa misura verrà...

fabfazio : Ma...con questa percentuale di positività che sfiora il 14%, non sarebbe più prudente rinviare la riapertura delle… - repubblica : Il comitato tecnico scientifico a Musumeci: tre settimane di zona rossa in Sicilia - Corriere : ???? Ecco le regioni che rischiano il ritorno in zona rossa o arancione dall'11 gennaio - Corrado121216 : RT @GDS_it: Nuovo #Dpcm in arrivo, in bilico le visite ai parenti: lunedì mezza Italia in arancione, Sicilia in zona rossa - osporconatore : @EugenioCardi @OverlookHotel71 Un po’ come quello che a Genova voleva sfondare la zona rossa ed è stato sfondato da un estintore rosso..... -

Ultime Notizie dalla rete : Zona rossa Zona rossa, arancione e gialla, spostamenti tra regioni vietati: verso la proroga al 31 gennaio Il Messaggero Il grido di dolore: "Ristorazione in ginocchio"

L’allarme di Confcommercio che spera una conferma della zona gialla per la ripartenza delle attività. "Anche l’abbigliamento in crisi" ...

Pronta la nuova stretta del Governo. Lunedì mezza Italia arancione, Calabria compresa

Numeri peggiori rispetto a quelli di 7 giorni fa con almeno 12 regioni che potrebbero cambiare colore. Tra queste la Calabria che paga indice RT e incidenza ...

L’allarme di Confcommercio che spera una conferma della zona gialla per la ripartenza delle attività. "Anche l’abbigliamento in crisi" ...Numeri peggiori rispetto a quelli di 7 giorni fa con almeno 12 regioni che potrebbero cambiare colore. Tra queste la Calabria che paga indice RT e incidenza ...